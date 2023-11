Lazio, fiocco rosa per Felipe Anderson: è nata la piccola Helena - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Gioia immensa per Felipe Anderson e la moglie Lohanne Nascimento che hanno annunciato al mondo la nascita della loro bambina Helena. Un momento di pura emozione che la coppia ha condiviso su Instagram con un post in cui si vedono le loro mani stringere quella minuscola della neonata. A corredo dell'immagine la frase di benvenuto: "Sia lodato il Signore Gesù per la vita della nostra principessa Helena Benvenuta figlia".