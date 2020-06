Lazio, Fiore: "Inzaghi tra i più bravi degli ultimi anni. Fa bene a non cambiare..."

L'ex centrocampista della Lazio, Stefano Fiore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del suo ex compagno, nonché attuale allenatore biancoceleste, Simone Inzaghi: "Per me è tra gli allenatori più bravi degli ultimi anni, considerando che allena da poco. Si è portato avanti, bruciando un po' di tappe. Vero è che ha avuto la fortuna, o la bravura, di partire con una signora squadra tra le mani. Sicuramente ha dei vantaggi ad allenarli, ma lui è molto migliorato: il mondo è vario e troverai sempre qualcuno che, anche se vinci uno Scudetto, dirà che è successo per qualche altro motivo o troverà qualcosa che non va bene. Non mi è sembrato finora uno stratega: ha iniziato in un modo, ma se una cosa funziona perché toccarla? Sarebbe una sciocchezza: la squadra ha questa mentalità, e lui anzi ha avuto l'intuizione di tirar dietro Luis Alberto, la svolta per aumentare la qualità negli undici e trovare posto anche ai vari Caicedo, Correa e Immobile. Non farà magari un gioco spregiudicato e spettacolari ma la squadra lotta per lo Scudetto, segna spesso e volentieri, e quindi merita gli elogi che sta ricevendo".