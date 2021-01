Lazio - Fiorentina, scelto l'arbitro del match: tutti i precedenti

Non c'è tempo per la Lazio di pensare a ciò che non è andato ieri con il Genoa, bisogna preparare immediatamente la prossima partita che sarà mercoledì contro la Fiorentina. Guardando già al sedicesimo turno di Serie A, l'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali. L'arbitro del match tra biancocelesti e viola sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo, coadiuvato dai guardalinee Liberti e Fiore, dal IV uomo Manganiello, da Maresca al VAR insieme a Carbone (AVAR, ndr).

I PRECEDENTI - Il direttore di gara siciliano è alla seconda partita con i biancocelesti in questa stagione. La prima risale alla sconfitta casalinga contro il Verona del 12 dicembre. I precedenti dei capitolini con Abisso sono comunque favorevoli, viste le 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte passate. Il fischietto palermitano tornerà ad arbitrare all'Olimpico dopo la brutta prestazione durante Roma - Torino nella 14^ giornata e le scelte dubbie proprio in Lazio - Verona.