Lazio, Forlan: "Immobile tra i migliori del campionato" E sullo scudetto...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Manca sempre meno al ritorno in campo della Serie A, il fischio d'inizio della prima giornata è fissato per domani con la gara tra Milan e Udinese. In questo ultimo periodo di attesa molte le opinioni degli addetti ai lavori che hanno analizzato minuziosamente ogni singola mossa di mercato, esponendo anche le aspettative sulla stagione che verrà. Lo ha fatto anche Diego Forlan che ai microfoni di Dazn ha manifestato le sue sensazioni sul campionato che si appresta ad iniziare, soffermandosi anche su alcuni profili. Queste le parole dell'ex calciatore: "Parliamo di un campionato storico con società uniche come Inter, Juventus, Milan, Lazio e Roma. Scudetto? Ora immagino una corsa aperta che riguarderà anche le altre big: crescerà l’appeal, tutto il mondo guarderà il campionato italiano". Ha poi aggiunto: "I top? Leao mi piace moltissimo, ma come posso non citare Ibrahimovic e Giroud, che hanno un’esperienza pazzesca? E come posso dimenticare le punte dell’Inter, compreso Dzeko? E vogliamo parlare di Chiesa e Vlahovic? E Immobile? Osimhen? Mi creda, non riuscirei proprio a scegliere. Lukaku? Nessuno potrebbe metterne in discussione il valore: è fortissimo"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE