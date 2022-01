Lazio, Fuser: “Serve pazienza e attitudine. E Sulla Coppa Italia…”

L’ex centrocampista biancoceleste Diego Fuser è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio esprimendo il suo pensiero in merito alla Lazio di Sarri. Queste le sue parole: “Gol di tacco di Mancini? Me lo ricordo bene perché c’ero io sul palo. Un colpo di tacco talmente forte, un gran gol”

LAZIO – “Penso che la Lazio sia una squadra forte che sta facendo abbastanza bene. Avendo fatto un tipo di gioco per diversi di anni è normale che quando cambia il gioco ci sia un po’ di difficoltà. I giocatori devono essere bravi ad assimilare i nuovi dettami. Crescita? Ci vuole pazienza e ci vuole, da parte dei giocatori, tantissima attitudine. Sono convinto che Sarri sia un grande allenatore e sta ai giocatori credere nel gioco che vuole fare Sarri. Secondo me dipende molto dalla volontà del giocatore di voler imparare qualcosa di nuovo. Io venivo da un tipo di gioco che era un 4-4-2 e in pochi credevano che potessi fare il terzo di centrocampo con Zeman e invece poi non è stato così”

COPPA ITALIA – “La Coppa Italia può far solo che bene alla Lazio per assimilare sempre meglio il gioco di Sarri. Sarà importante andare avanti affinché tutti possano capire al meglio gli schemi di Sarri. Vincere il trofeo sarebbe importante perché, oltre a far piacere, regalerebbe molta fiducia”

