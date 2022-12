Lazio - Galatasaray, la grinta di Gila: “Avanti così” - FOTO

La Lazio supera positivamente il primo test di questo ritiro e non può che esserne soddisfatta. L’entusiasmo dopo la vittoria col Galatasaray è dilagato anche sui social, è un modo per i biancocelesti di condividere il momento anche con i tifosi che sono distanti e hanno potuto assistere alla gara solo da casa. Con grinta e determinazione, Mario Gila ha voluto indicare la via. Quel “avanti così” che si legge sotto il suo ultimo post sembra essere stato scritto con convinzione e determinazione di voler dare sempre il meglio.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE