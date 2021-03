Lazio, gara perfetta di Radu contro l'Udinese: i numeri

Giornata speciale quella di oggi per Stefan Radu che scendendo in campo contro l'Udinese ha raggiunto un importantissimo record. Sono infatti 401 le gare disputate dal difensore con l'aquila sul petto, raggiunto Favalli che Radu proverà a superare già alla ripresa del campionato. Come riporta Lazio Page il rumeno nella vittoria contro i friulani ha toccato ben 80 palloni toccati (più di tutti i biancocelesti), si è reso protagonista di 3 anticipi (top tra tutti i giocatori) e 5 key passes (più di tutti insieme a De Paul).

