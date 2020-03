Lazio, Ghedin: "Riprendere gli allenamenti? Atteniamoci a ciò che dice il governo"

Sta suscitando più di qualche polemica la scelta della Lazio (e di altri club) di riprendere gli allenamenti a partire da lunedì prossimo, il 23 marzo. Anche l'ex biancoceleste Pietro Ghedin, intervistato da Tuttomercatoweb.com, si è mostrato piuttosto scettico riguardo la decisione della società: "È difficile dare un'opinione. Il governo ha detto che fino al 23 marzo deve essere tutto bloccato, poi bisogna vedere che cosa succede. Magari ci saranno altri decreti con i quale verrà prorogato il periodo di stop. Il calcio ha tanti problemi ma prima di tutto viene la salute di ognuno, anche dei calciatori. Bisogna attenersi al governo, è difficile dire altro. Il momento è delicatissimo, per ora siamo messi male. Quando la ripresa del campionato? Dipende da come vanno le cose, da quanto dura questo virus. Se si dovesse trovare una cura e ci fosse il tempo per rifare da zero una preparazione, giocando le ultime partite, allora si potrebbe fare. Ma la salute di tutti deve essere tutelata, e perfetta".

SPADAFORA: "LA SERIE A PUO' RIPRENDERE IL 3 MAGGIO"

CALCIOMERCATO LAZIO, INTER E CHELSEA SU ACERBI

TORNA ALLA HOMEPAGE