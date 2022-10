Lazio, Giannichedda: “La rosa corta influisce, ma quando gioca...”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Quanto accaduto a Herning tra Midtjylland e Lazio non fa che accrescere la curiosità per il match di questa sera. I biancocelesti in Europa stanno avendo un rendimento differente rispetto a quello in campionato, diversi i fattori che sono stati presi in considerazione per cercare di dare una spiegazione a questo. Senza dubbio gli impegni ravvicinati incidono e per qualcuno anche la rosa considerata troppo corta per poter affrontare entrambe le competizioni. In merito si stanno esprimendo addetti ai lavori e tra questi, c’è Giuliano Giannichedda. Queste le dichiarazioni dell’ex rilasciate a TMW :“All'andata sappiamo cosa è successo. In Europa l'intensità è maggiore che da noi, ma la Lazio quando gioca da Lazio è molta bella. Giocare tre partite a settimana con una rosa corta diventa difficile".

