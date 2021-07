Lazio, Giordano: "Correa-Immobile-Anderson tridente europeo per Sarri"

L'ex attaccante della Lazio Bruno Giordano ha espresso la sua opinione in merito al possibile ritorno di Felipe Anderson nel club capitolino ai microfoni di TMW Radio: "Mi chiedo: Felipe Anderson dovrebbe arrivare per 5-6 milioni. Ma allora perché non tenere anche Correa? Sarri con lui, Anderson e Immobile avrebbe un tridente di spessore europeo. Perché andare a prendere Brandt o Sarabia? Mi vado a prendere uno che non conosco per uno che so cosa può darmi?".

SARRI ALLA LAZIO - Giordano ha detto la sua anche in occasione dell'arrivo del nuovo tecnico Maurizio Sarri e del suo rendimento alla Juventus: "Se uno parte così non lavora nelle migliori condizioni e può togliere il disturbo. Ha vinto un campionato ma ha anche perso una Coppa Italia e una Supercoppa. E poi sappiamo come è andata in Champions. Non è stata un'annata troppo positiva. Io credo che non abbia una Lazio adatta al suo gioco e che viene da 5 anni con un gioco diverso, quindi sarà difficile entrare nella testa di questi calciatori e cambiarli".

