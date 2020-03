Lazio, Giordano: "Esprime il calcio migliore d'Italia. All'inizio Inzaghi era in discussione"

L'ex attaccante della Lazio Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per parlare anche di Lazio: "Il campionato dei biancocelesti? Era stato messo in discussione anche Inzaghi all'inizio. Poi sono arrivati tutti questi risultati utili ed è meritatamente in testa. Giocano il calcio più bello al momento in Italia. C'è un ambiente molto tranquillo".

