Lazio, Giordano: "Mercato positivo, ma ecco cosa manca..."

La Lazio continua a muoversi sul mercato e, chiusi i colpi Provedel-Vecino, ora andrà avanti su questa linea. Giordano suggerisce cosa manca alla rosa...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Il lavoro svolto dalla Lazio sul calciomercato, fino a ora, è stato meticoloso e continuo, basato su quelle idee di calcio promosse da Maurizio Sarri. I biancocelesti sono intervenuti, e ancora lo stanno facendo, in quei ruoli dove non solo era necessario rafforzare, ma anche inserire elementi che riempissero i buchi lasciati da alcuni adii. La Lazio, chiusi Vecino e Provedel, proseguirà su questa linea per regalare al suo allenatore una squadra a sua immagine e somiglianza. L'ex attaccante biancoceleste, Bruno Giordano, ha valutato e promosso il mercato della Lazio, ma, non limitandosi solo a questo, è entrato maggiormente nel dettaglio. Lo storico numero 9, ai microfoni di Radiosei, si è espresso sul profilo di Vecino e spiegato cosa, secondo lui, manca per fare il grande salto:

"Al mercato della Lazio per il momento è mancato il grande nome, ma per tempistiche, volontà di assecondare Sarri, per età di calciatori è da considerare positivo. Certo, allo stato attuale non c’è il salto di qualità, cono stati presi buoni giocatori per sostituire chi è partito. Vecino, da questo punto di vista, se sta bene fisicamente può rappresentare il valore aggiunto. Ha fisico, sostanza, corsa, cattiveria agonistica, inserimenti, non è in discussione come valore. Anzi, credo che nella Lazio difficilmente non fare il titolare. Anche considerando le caratteristiche di Marcos Antonio, uno come l’uruguaiano può diventare fondamentale. Il dubbio riguarda le sue condizioni fisiche ed i ripetuti infortuni che ha avuto in questi anni"