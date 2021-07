Lazio, Giordano: "Sarri deve lavorare sulla testa dei giocatori"

Le visite mediche di rito che si stanno tenendo oggi, prima all'Isokinetic e poi in Paideia, hanno dato ufficialmente il via alla nuova stagione della Lazio. Inizia così l'era Sarri in biancoceleste. Un ex laziale gli ha voluto mandare un messaggio durante l'intervento a TMW Radio. Bruno Giordano ha detto: "Un messaggio a Sarri? Fatti comprare i giocatori che ritieni più opportuni .C'è da lavorare tanto nella testa, cinque anni di gioco totalmente diverso dal tuo può essere difficile".

IMMOBILE CONTRO LA SPAGNA - L'ex attaccante ha poi commentato la prestazione di King Ciro in Nazionale contro la Spagna: "E' un po' troppo umorale, ci sono dei momenti che non ce n'è per nessuno, altri in cui va in crisi senza alcun motivo. Anche adesso è così. Non riesco a capire perché va a crearsi certe problematiche".