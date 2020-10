Lazio, giornata di test all'Isokinetic per Muriqi e Andreas Pereira

Dopo le consuete visite mediche presso la Clinica Paideia, oggi è giorno di test fisici all'Isokinetik per Vedat Muriqi e Andreas Pereira, gli ultimi due volti nuovi in casa Lazio. Per loro test di Mognoni con sei minuti di corsa e misurazione alcuni parametri. Poi è stata la volta dei test su isometrie e si è chiuso con il lavoro sui quadricipiti e gli arti inferiori.

