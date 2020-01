Lazio-Giroud, Cardone (La Repubblica): "No all'Inter, Olivier preferisce i biancocelesti"

Si lavora sulla pista Olivier Giroud, la Lazio non molla il francese, con Tare volato a Londra per cercare di chiudere l'affare (qui i dettagli). Ai microfoni di Radiosei, la firma de La Repubblica Giulio Cardone, ha provato a fare il punto: "Giroud non è convinto dell’Inter, non gli è piaciuto l’atteggiamento dei nerazzurri, che lo hanno lasciato troppo in sospeso. La Lazio viceversa lo sta lusingando, lo sta trattando da top player. L’orientamento del giocatore è: o restare al Chelsea o venire alla Lazio. È una corsa contro il tempo per capire se tutto si incastra. Mi inquieta il fatto che il Chelsea ad ora non abbia ancora affondato per un sostituto di Giroud. Avevano puntato forte su Mertens, ma ancora non ci sono novità, sembra addirittura che possa restare a Napoli. Mi assicurano che l famiglia di Giroud vorrebbe restare a Londra, quindi o Chelsea o Tottenham. In Inghilterra danno per fatto il trasferimento agli Spurs, vediamo...”.

