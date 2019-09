Lazio, giudice sportivo: prima sanzione per un biancoceleste

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni in merito alle gare della 4^ giornata di Serie A. Prima sanzione per Lucas Leiva, ammonito da Abisso nella partita della Lazio contro il Parma. Per quanto riguarda gli episodi di Parma in Atalanta - Fiorentina sul comunicato viene riportato: "In relazione ai cori discriminatori percepiti dal calciatore Dalbert Henrique (Soc. Fiorentina) al 28° del primo tempo, dispone un supplemento di indagine a cura della Procura Federale, al fine di acquisire ogni elemento utile, anche mediante la testimonianza dello stesso calciatore, circa l’effettiva entità, dimensione e provenienza dei cori in oggetto". Il resto delle sanzioni.

Squalifica per una giornata: Kambulla (Verona), Mancini (Roma).

Terza sanzione: De Roon (Atalanta), Florenzi (Roma). Seconda sanzione Joao Pedro (Cagliari), Tabanelli (Lecce), Aye (Brescia), Bisoli (Brescia), Barillà (Parma), Boateng (Fiorentina), Dijks (Bologna), Fabian Ruiz (Napoli), Elmas (Napoli), Ghoulam (Napoli), Jajalo (Udinese), Kulusevski (Parma), Becao (Udinese), Pezzella (Fiorentina), Quagliarella (Sampdoria), Rebic (Milan), Zaniolo (Roma).

Prima sanzione: Conti (Milan), D'Ambrosio (Inter), Dzeko (Roma), Faraoni (Verona), Ferrari (Sassuolo), Iacoponi (Parma), Kurtic (Spal), Lirola (Fiorentina), Mateju (Brescia), Milenkovic (Fiorentina), Okaka (Udinese), Pasalic (Atalanta), Peluso (Sassuolo), Poli (Bologna), Rigoni (Sampdoria), Rrahmani (Verona), Saponara (Genoa), Tomiyasu (Bologna), Tomovic (Spal), Traore (Sassuolo), Veretout (Roma), Pussetto (Udinese), Chancellor (Brescia), Dragowski (Fiorentina), Tachtsidis (Lecce), Gabriel (Lecce).

Tra gli allenatori prima sanzione: De Zerbi (Sassuolo), Juric (Verona), Mazzarri (Torino).

