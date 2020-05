Lazio, Gonzalez sul 26 maggio: "Quel trofeo vinto in faccia alla Roma..."

7 anni da quello storico 26 maggio. Eppure gli eroi di quella impresa la ricordano come fosse ieri. Qualcuno è rimasto in biancoceleste, qualcun altro ha preso un'altra strada, ma il ricordo di quella vittoria li unirà per l'eternità. Tra questi c'era anche 'El Tata' Gonzalez che oggi gioca (a 36 anni) nel Defensor Sporting, in Uruguay. L'ex centrocampista della Lazio ha ricordato il derby in finale di Coppa Italia del 2013 ai microfoni di Tuttomercatoweb: "Volevo salutare e fare gli auguri al tutto il popolo laziale in questa giornata in cui si festeggia una ricorrenza così importante per noi. Il ricordo oggi va a quel trofeo vinto in faccia alla Roma. Sarò sempre orgoglioso di aver trionfato in quella epica partita, insieme a grandi compagni e amici. Mando un grande abbraccio virtuale da Montevideo ai tifosi che non dimentico".

