Lazio, Gottardi: "David Silva rinforzo ottimo, potrà fare la differenza"

Finalmente, dopo tredici anni dall'ultima volta, la Lazio torna sul palcoscenico più importante d'Europa. Per affrontare la Champions League da coprotagonisti almeno e non da semplici comparse, c'è bisogno di investire sul mercato e pare che la società abbia seriamente intenzione di farlo. Su tutti, quello più in risalto è il possibile acquisto di David Silva.

L'ex biancoceleste Guerino Gottardi ha detto a TuttomercatoWeb.com il suo parere: "Gran giocatore, forte tecnicamente. In ottica Champions è un rinforzo ottimo. E' chiaro che dovrà essere supportato dalla squadra ma a mio parere potrà fare la differenza nei momenti difficili in cui magari non riesci a sbloccare la gara. Poi valuteremo anche gli altri giocatori che stanno arrivando".

AMPLIAMENTO DELLA ROSA - "Sì, è importante anche se adesso si sono tutti fissati con questo discorso. Lo dice uno e tutti vanno dietro. E' facile dirlo ora ma non sono convinto che poi con due-tre innesti possa cambiare tutto. Certo, servono, sono importanti però poi soprattutto c'è da confermare una stagione che in ogni caso è stata eccezionale. Confermarsi ad alti livelli non è scontato, è come quando vinci uno scudetto e devi ripeterti".

PROBLEMI POST LOCKDOWN - "La poca profondità della rosa può essere stato un problema, ma non ne sono del tutto convinto nel senso che comunque anche se la rosa era ristretta il campionato è stato fermo per un paio di mesi e c'era il tempo per recuperare le forze. Dare la colpa alla rosa ristretta in modo così veloce non mi convince. Forse mentalmente la squadra non è stata capace di riprendere così come aveva fatto in precedenza. Probabilmente se il campionato fosse andato avanti regolarmente sarebbe stato meglio".