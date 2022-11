Lazio, grande festa per il piccolo Zaccagni: adesso Mattia punta il rientro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - E' nato un "piccolo aquilotto" nelle scorse ore. Benvenuto a Thiago Zaccagni, figlio di Mattia e della sua compagna Chiara Nasti. Grande festa in casa Lazio per il nuovo arrivato. Un momento che l'arciere biancoceleste ricorderà per tutta la vita. Dopo aver ricevuto i complimenti da amici, club e compagni, il 20 ha ringraziato e si è goduto il suo primogenito. Adesso Zac punta il rientro in campo. Sta facendo lavoro differenziato per smaltire il problema muscolare al polpaccio e sarà così fino a sabato. Mattia, uno degli uomini più in forma della Lazio in questa prima parte di stagione, tornerà completamente a disposizione di Sarri a partire dal 30 novembre, giorno della ripresa dopo gli undici giorni di riposo concessi dal Comandante. Per la seconda parte di stagione servirà un arciere in grande spolvero che adesso ha anche una motivazione in più.