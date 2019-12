Lazio, Graziani: "Inzaghi avrà un futuro luminoso, la squadra è con lui"

Otto vittorie consecutive in campionato, il terzo posto, i due trofei. Gli ultimi mesi hanno portato diverse soddisfazioni alla Lazio di Simone Inzaghi.. Dei biancocelesti ha parlato Ciccio Graziani a Radio Sportiva: "L'Inter e la Lazio sono le due squadre che hanno fatto meglio in questa prima parte di campionato. Inzaghi va giudicato per i risultati, come tutti gli allenatori. Avrà un futuro molto luminoso se continuerà così. L'allenatore e la squadra si sono compattati dopo quello che aveva detto Lotito a settembre, che vorrei si scusasse".

