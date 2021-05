Lazio, Hoedt e il giallo sul like galeotto: il calciatore smentisce

Ha terminato in anticipo la sua seconda avventura con la Lazio, Wesley Hoedt. Il difensore olandese, escluso recentemente dalla lista dei 25 per far spazio a Luiz Felipe non verrà riscattato e tornerà in estate al Southampton. Nelle ultime ore è circolato uno screenshot nel quale sarebbe raffigurato un like del calciatore a un post Instagram di Sky Sport, sulla vittoria della Fiorentina contro la Lazio. Un "mi piace" poi tolto dal difensore classe 94' il quale avrebbe poi smentito il tutto, ora però a rischio sanzione se fosse vero l'accaduto. Per dire che sia un addio al veleno è ancora presto, ma di certo Hoedt non ha digerito al meglio l'esclusione dalla lista.

