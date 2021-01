Lazio, Hoedt esulta per la vittoria: "Bravi + 3!" - FOTO

Vittoria importantissima quella della Lazio che vendica la sconfitta di mercoledì e batte l'Atalanta di Gasperini imponendosi per 3-1. Prima Marusic, poi Correa e infine Muriqi a chiudere i conti e a permettere alla squadra di Inzaghi di superare proprio i bergamaschi in classifica. Al triplice fischio anche Hoedt ha esultato via social: "Bravi ragazzi! + 3!".

Lazio, Bergamo è tua! 3-1 all'Atalanta con Marusic, Correa e Muriqi

PAGELLE Atalanta - Lazio: Pinturicchio Marusic, Milinkovic al top. Inzaghi, che capolavoro!

TORNA ALLA HOME