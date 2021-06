Lazio, Hysaj e Nandez ma non solo: ecco i nomi richiesti da Sarri

Sarà certamente una Lazio diversa quella che verrà. La scelta dell'allenatore da questo punto di vista sarà cruciale per capire come i biancocelesti affronteranno la prossima stagione. Se dovesse essere Sarri il tecnico il primo cambio sarà quello di modulo: dal 3-5-2 al 4-3-3 o al 4-2-3-1 e bisognerà quindi adattare la rosa e inserire alcuni giocatori in ruoli precisi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il tecnico toscano nel colloquio con il direttore sportivo Tare ha parlato dell'esigenza di almeno cinque innesti: due terzini, un centrocampista interno, un attaccante esterno che possa giocare anche sulla trequarti e una punta centrale.

Alcuni nomi sono stati già presi in considerazione: Hysaj e Lykogiannis come terzini, il primo è in scadenza con il Napoli e sul secondo è stato già avviato un contatto con il Cagliari proponendo uno scambio con Fares. Non solo il greco, tra i rossoblu piace anche Nandez che potrebbe ricoprire il ruolo di centrocampista insieme a Milinkovic e Luis Alberto. Se poi si opererà la cessione di un big come Correa servirà rinforzare anche l'attacco: il primo nome in cima alla lista è quello di Borré del River Plate, il secondo è quello di Ilicic che sembra sempre più vicino a lasciare l'Atalanta.

