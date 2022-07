Lazio: i calciatori che dal 1 luglio non fanno più parte della rosa

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il 1 luglio è uno spartiacque fondamentale per la stagione calcistica. Una data che segna l'inizio del calciomercato e che sancisce la fine dei contratti dei giocatori in scadenza. In casa Lazio sono diversi i calciatori che hanno concluso la loro esperienza in biancoceleste il 30 giugno 2022. Tra questi vanno annoverati Strakosha, Luiz Felipe e Leiva che già anzitempo avevano annunciato la loro intenzione di cambiare aria. Cabral invece farà ritorno allo Sporting Lisbona dopo il mancato riscatto. Addio anche per Jordan Lukaku (in prestito al Vicenza negli ultimi mesi) e Jorge Silva, così come per Cerbara e Shehu che hanno militato nella Primavera laziale. Cristiano Lombardi, invece, farà ritorno alla base. Il suo contratto, contrariamente a quanto scritto in alcuni siti specializzati, scade nel 2023. Discorso a parte per Reina, Radu e Patric per cui si attende l'ufficialità dei rinnovi contrattuali. Dovranno essere i gregari del nuovo corso e farsi trovare pronti quando mister Sarri ne avrà bisogno.