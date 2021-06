Lazio, i compagni della Primavera ricordano Guerini: “Tre mesi senza te” - FOTO

Sono passati già tre mesi da quel maledetto 24 marzo 2021. Quella sera Daniel Guerini, giovane talento della Primavera della Lazio, ci ha lasciati all'improvviso in un incidente stradale. Daniel, però, vive nel cuore dei suoi familiari e dei suoi amici che non perdono mai l'occasione per ricordare i bei momenti passati assieme. Da tre mesi Guero non c'è più, ma i suoi ex compagni di squadra continuano a scrivere dediche e bellissimi pensieri per lui. Armini, Franco e Novella hanno scritto questa mattina su Instagram: "Sono già passati tre mesi da quel maledetto giorno. Ci manchi da morire".