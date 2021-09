Lazio, i tifosi pazzi per David Luiz. La richiesta al club: "Regalatelo al Comandante Sarri!"

La sessione di calciomercato si è conclusa da due giorni, ma i tifosi della Lazio continuano a essere in fermento. Dopo l'approdo di Zaccagni nella Capitale, le ultime notizie parlano di contatti tra il club biancoceleste e l'entourage dello svincolato David Luiz. Un'ipotesi come tante altre ascoltate negli ultimi mesi. Ma il palmares del brasiliano e l'accostamento improvviso ai capitolini sono bastati a far letteralmente impazzire i tifosi. Le bacheche Instagram e Twitter testimoniano lo stato d'animo del popolo laziale, alla continua ricerca di aggiornamenti sulla situazione. "Portateci David Luiz", "Regalate David Luiz al Comandante Sarri". E ancora: "David Luiz? Lazio, come dobbiamo dirtelo?".

UN SOGNO DI FINE ESTATE - Tutti lo stanno sognando con la maglia della Lazio addosso. Un acquisto di livello, averlo in rosa un salto di qualità e la ciliegina sulla torta di un mercato che ha portato a Roma Zaccagni, Felipe Anderson, Basic e Hysaj. Il reparto arretrato è quello che necessita di esser ancora sistemato. La poca continuità, almeno dal punto di vista fisico, che Luiz Felipe è in grado di garantire aveva spinto i sostenitori biancocelesti a chiedere a gran voce un nuovo difensore al club già negli ultimi giorni di mercato. Poi era arrivato il gong finale e le speranze di un nuovo acquisto per la retroguardia si erano spente. Ora, con David Luiz tra gli svincolati di lusso e in orbita Lazio, i tifosi sono tornati a sognare. Il brasiliano ha messo tutti d'accordo.

