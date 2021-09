Spezia, retroscena di mercato. Il ds Pecini: "Contattati per David Luiz"

Solo una suggestione, forse qualcosa di più. A mercato chiuso, il nome di David Luiz continua a far sognare i tifosi della Lazio. L'ex difensore dell'Arsenal infatti è attualmente svincolato, e fino a qualche giorno fa il suo approdo in Serie A sembrava possibile. Ma non a Roma. A "Il Secolo XIX", il direttore sportivo dello Spezia, Riccardo Pecini, ha svelato un clamoroso retroscena della sessione chiusa pochi giorni fa: "Siamo stati contattati da un agente per David Luiz: non ho ben capito, però, se parlasse sul serio". Ipotesi tramontata, quindi. Anche se David Luiz continua a cercare squadra.