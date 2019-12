Lazio, il Cagliari e quel recupero indigesto: a fine partita sparito il microfono del Var

Il lungo recupero, la rimonta della Lazio, le polemiche e ora anche un piccolo giallo. La partita della Sardegna Arena sembra davvero non finire mai. Come riportato da repubblica.it, dopo il triplice fischio Maresca ha denunciato ai responsabili dello stadio la sparizione di uno dei microfoni che vengono utilizzati per comunicare con il Var e con gli assistenti. Un episodio che ha portato all’intervento, nella zona adiacente agli spogliatoi, sia dei carabinieri che dei delegati della procura federale. Tra le ipotesi più gettonate, almeno secondo il direttore di gara di Napoli, c’è quella del furto volontario. Un dispetto per l’indigesto recupero di sette minuti e mezzo che ha distrutto i sogni del Cagliari e acceso quelli biancocelesti.

LAZIO, ALLA FINE SEGNA SEMPRE CAICEDO

CAGLIARI - LAZIO, L'ANGOLO TATTICO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE