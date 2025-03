Lazio, il calo nel girone di ritorno può costarti caro: la classifica dal giro di boa

La seconda parte di stagione della Lazio non è stata all’altezza delle aspettative. Nella prima parte, la squadra di Baroni ha incantato tutti, sia tifosi che addetti ai lavori, grazie alle prestazioni e ai risultati ottenuti in Italia e in Europa. L’asticella si è alzata, così come l’aspettativa dei sostenitori.

Dopo il primo posto nel girone unico di Europa League e le prestazioni convincenti in campionato, la Lazio è inciampata in un lento declino condito da passi falsi e debacle importanti. Una su tutte, anche l'ultima in ordine cronologico, è stata la gara contro il Bologna, ma sono molti i punti persi per strada che hanno consentito alle dirette concorrenti di recuperare il gap in classifica e di far sprofondare i biancocelesti. Infatti, seppur la Lazio sia ancora in piena lotta per la zona Europa, le distanze si sono assottigliate in maniera considerevole.

Da quando si è entrati nel girone di ritorno, gli uomini di Baroni hanno raccolto solamente 16 punti in 10 partite giocate, un rendimento che li fa posizionare al nono posto di questa speciale classifica provvisoria. Vuol dire poco o nulla nell’ottica della visuale complessiva, soprattutto perché la stagione è composta da molte più partite e molte altre saranno ancora da giocare, ma inevitabilmente dà una panoramica netta e specifica sul momento negativo che sta vivendo la Lazio da qualche settimana. D'ora in poi ci saranno nove finali da giocare per risalire la china e conquistarsi un posto in Europa.

Ecco di seguito la classifica completa dopo il giro di boa (10 partite giocate):

1 Roma 26

2 Inter 23

3 Bologna 21

4 Juventus 19

5 Torino 17

6 Milan 17

7 Napoli 17

8 Atalanta 16

9 Lazio 16

10 Udinese 15

11 Genoa 15

12 Fiorentina 13

13 Como 11

14 Hellas Verona 10

15 Cagliari 9

16 Lecce 9

17 Parma 6

18 Venezia 6

19 Monza 5

20 Empoli 2