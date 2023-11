Lazio, il Celtic è l'unica scozzese affrontata in Europa, ma i precedenti...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Le tossine del campionato devono ormai passare in secondo piano. In casa Lazio è il momento di rituffarsi in Champions League e di pensare a battere il Celtic Glasgow per avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale. Nonostante la formazione capitolina possa vantare molte partecipazioni alle coppe europee, nella sua storia c'è un solo precedente con una formazione scozzese ed è proprio quello col Celtic del 2019.

In quell'occasione le due compagini si sono affrontate nella fase a gironi dell'Europa League con i biancoverdi vittoriosi sia all'andata che al ritorno per 2-1 e in entrambe le circostanze con gol al 90'. Nel calcio però il karma incombe sovrano e nel match d'andata la Lazio ha ripagato gli scozzesi con la stessa moneta espugnando il Celtic Park al 95' grazie al sigillo di Pedro.