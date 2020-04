Lazio, il derby e la sfida con la Juve: l'ex Gentiletti ricorda gli anni in biancoceleste - FT

Giorni di quarantena e giorni di ricordi per tanti calciatori, che hanno approfittato del tempo a disposizione per tornare al passato. È il caso, ad esempio, di Santiago Gentiletti, dal 2014 al 2016 tra le fila della Lazio. L'attuale difensore del Newell's Old Boys ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune foto con la maglia biancoceleste, aggiungendo: "Alcuni ricordi". Uno degli scatti ritrae l'argentino in un derby, l'altro invece lo riprende accanto a Dybala in un match contro la Juventus. L'ultimo, infine, risale a una partita contro la Sampdoria.

Adani: "Vi racconto il ritiro con Zeman. Nesta? Non aveva esordito ed era già il migliore"

Lazio, Scudetto, Cholismo e... Cholito: 50 anni di Diego Simeone

TORNA ALLA HOMEPAGE