Lazio, il giudice sportivo: prima sanzione per quattro biancocelesti

Sul sito della Lega Serie A sono arrrivate le decisioni del giudice sportivo relative alla quinta giornata di campionato. Squalifica con la condizionale per la curva del Brescia a causa dei cori razzisti indirizzati a Pjanic: "Il giudice sportivo delibera di sanzionare la soc. Brescia con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato 'Curva Nord' privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione". Ammende di 6 mila euro per il Brescia e 3 mila euro per Lecce e Roma. Quanto alle squalifiche due giornate per Kalidou Koulibaly (Napoli), una per Jeison Murillo (Sampdoria) e Pepe Reina (Milan). Luis Alberto, Bastos e Parolo, ammoniti in Inter - Lazio, hanno ricevuto tutti la prima sanzione. Stesso discorso anche per il mister Simone Inzaghi, al primo giallo stagionale.

