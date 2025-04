Lazio, il mercato è già una priorità: tutti i ruoli da rinforzare

La Lazio si augura di concludere al meglio la stagione con l'obiettivo Europa in vetrina. Possibilmente la Champions League. Poi sarà tempo di guardare al futuro. Alla prossima stagione. Ma prima arriverà l'estate. Sarà tempo di mercato, rinforzi e una rosa da rinnovare e ringiovanire. Mentre la squadra di Baroni prosegue il suo lavoro sul campo, la dirigenza è già al lavoro per la costruzione del nuovo organico. Le idee sono abbastanza chiare e i siti scommesse cominciano a proporre le prime quote per i ruoli da ricoprire. Anche perché, ad oggi, le priorità sono abbastanza chiare. L'annata che si sta per concludere ha svelato alcune delle esigenze da un punto di vista numerico e qualitativo per la formazione allenata da Baroni.

Lazio, cercati nuovo attaccante

Una delle priorità della società biancoceleste è l'arrivo di un nuovo centravanti. La dirigenza è impegnata a visionare diversi profili perché l'idea principale è quella di affiancare una nuova punta a Castellanos. Che, a sua volta, è in bilico, perché potrebbe avere diverse offerte a fine stagione. Nel caso, il club le valuterà. I tifosi, a loro volta, sono già pronti con i loro codici bonus scommesse a indovinare il futuro acquisto. Tra curiosità e tifo. Perché non cambia, ad oggi, la volontà: è quella di rinforzare la rosa con un nuovo bomber, un calciatore capace di assicurare gol anche partendo dalla panchina. Un nove, dunque, ma non per forza. Uno alla Dia, anche, volendo, ovvero un giocatore utile sia da subentrante che da titolare, sia da prima che da seconda punta, comunque in grado di vedere la porta e segnare con continuità. Poi servirà anche un esterno offensivo. Uno, almeno. Perché quest'anno, oltre a Zaccagni e Isaksen, le difficoltà sono state tante. Tchaouna ha pagato la giovane età e il passaggio ad una big. Dalla Salernitana alla Lazio. Avrà forse avvertito la pressione, di sicuro non è riuscito a ripetere le prodezze in granata. Avrà tempo per rifarsi. Ma non è detto che accada alla Lazio. Il suo futuro è in bilico. Così come è in bilico anche il destino di Noslin, che ha ottenuto qualche risultato migliore rispetto al collega, ma comunque non ha impressionato in questa stagione. Certo, lo spazio esiguo non lo ha aiutato. Riflessioni in corso. E club al lavoro sia in entrata che in uscita. Anche Pedro non è certo di restare. Tutto dipenderà dall'eventuale rinnovo. Cercasi attaccante/i ma non solo. La difesa è un altro reparto da rinforzare, per cui già adesso si stanno facendo opportune valutazioni.

Tutti i ruoli da rinforzare

La Lazio avvierà presto i contatti per un terzino, forse due. Difesa, dunque, intesa come corsie laterali. Il top sarebbe sfruttare un'altra occasione come quella di Nuno Tavares. Un colpo azzeccatissimo per rendimento e in relazione al prezzo del cartellino. Un vero e proprio affare di mercato invidiato da tutti i top club italiani e non solo. Al momento, oltre a Nuno, in bilico ci sono Marusic e Lazzari. Il primo non ha ancora rinnovato e senza prolungamento sarà addio. Per il secondo le riflessioni sono anche sulla carta d'identità. Il rendimento non è in discussione. Ma la volontà della Lazio è anche quella di ringiovanire l'organico puntando su profili giovani, di prospettiva ma già validi. Perché l'obiettivo principale è quello di restare competitivi e continuare a crescere regalando a Baroni una rosa ancora più forte in vista della prossima stagione. Molto dipenderà anche dalle trattative per i rinnovi. Oltre ai già citati Pedro e Marusic, in scadenza di contratto c’è anche Matias Vecino. Un’alternativa sempre preziosa a centrocampo. Ma anche lui corre verso i 34 anni in estate e dunque anche da questo punto di vista la società farà una seria riflessione prima di procedere. Per questo non è da escludere neppure l’arrivo di un giovane centrocampista. Poche settimane e poi tutto sarà molto più chiaro. E il valore dei rinforzi, il nome, lo spessore, tutto dipenderà soprattutto dal piazzamento finale in classifica. Un conto sarà poter corteggiare un calciatore con l’Europa League, un conto è poterlo fare col vanto della Champions League. L’obiettivo quarto posto è ancora possibile.