Lazio, il programma della vigilia: ecco quando parlerà Baroni

La vigilia della partita contro il Bodo/Glimt si avvicina. L'Atalanta appartiene già al passato, nonostante la grande vittoria ottenuta al Gewiss Stadium dovrà essere motivo di orgoglio e di fiducia in vista di un appuntamento già complicato contro i norvegesi in Europa League. Marco Baroni ha già iniziato i preparativi che si concluderanno nella giornata di domani quando, alle 17.45, la Lazio si allenerà sul terreno di gioco sintetico dell'Ampyria Stadium, prima della conferenza stampa in programma alle 19.00 nella pancia dello stesso impianto, come reso noto sul programma pubblicato dalla stessa Lazio sui canali social.