Lazio, il programma delle visite mediche: ecco tutte le date

Pronti, via! Si parte. Domani la Lazio si radunerà nella Capitale per dare inizio da martedì alla sessione delle visite mediche e dei test fisici preparatori in vista della prossima stagione. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il 9 luglio sarà il turno di Simone Inzaghi al fianco di Proto, Guerrieri, Adamonis, Wallace, Patric e Luiz Felipe. Non ci sarà dunque Strakosha, che sente ancora fastidio al tendine d'Achille e tornerà a Roma il 16 luglio insieme ai nazionali Acerbi, Immobile, Bastos, Badelj, Marusic e Durmisi. Mercoledì 10 luglio toccherà ai centrocampisti: sfileranno in Paideia Cataldi, Leiva, Milinkovic, Parolo, Lulic a cui si aggregherà il Primavera Jorge Silva. Giovedì 11, infine, il resto della rosa: Luis Alberto, Correa, Caicedo, Adekanye, Rossi e André Anderson, di rientro dal prestito alla Salernitana.

