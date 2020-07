Lazio, il punto sui diffidati: tre calciatori a rischio squalifica

Come se non bastasse la lunga lista degli infortunati, Inzaghi e la Lazio devono fare i conti anche con i calciatori in diffida. I tre calciatori a rischio squalifica sono Acerbi, Lazzari e Cataldi: tre pedine fondamentali nello scacchiere del tecnico. Nella gara contro il Sassuolo dovranno stare attenti a non farsi ammonire per non saltare l’Udinese. Ma attenzione perché tra due giornate c’è la sfida cruciale con Juventus all’Allianz Stadium.

Calciomercato Lazio, il dg del Reims: "Berisha la nostra priorità, è un leader"

Lazio, Lotito a colloquio con la squadra: serve una scossa nonostante l'emergenza

TORNA ALLA HOMEPAGE