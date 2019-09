Lazio, il ritorno di Lukaku: l'obiettivo è sfidare il fratello Romelu

Un calvario lungo otto mesi, ma adesso è tutto alle spalle. Jordan Lukaku è tornato nel gruppo di Inzaghi e da ieri si è aggregato alla Lazio dei titolari. Sfrutterà la sosta per recuperare almeno in parte il gap con i compagni, e in due o tre settimane sarà di nuovo convocabile. Non si rischierà niente con lui, visto che viene da uno stop lunghissimo e da una doppia operazione chirurgica per risolvere la calcificazione al tendine rotuleo di tutte e due le ginocchia.

RIENTRO IN GRUPPO - La riabilitazione è alle spalle, Lukaku ha risposto bene ai primi allenamenti più intensi. Da inizio agosto ha lavorato a Formello con Adriano Bianchini, ora continuerà ad allenarsi sotto lo sguardo del prof. Fabio Ripert. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il prossimo step prevede contrasti, cambi di direzione improvvisi e soprattutto la capacità di resistere allo sforzo delle partite senza ricadute.

OBIETTIVO - Se tutto andrà per il vesro giusto Lukaku dovrebbe tornare convocabile tra 20-25 giorni. Il sogno di Jordan è quello di andare in panchina il 25 settembre quando la Lazio a San Siro sfiderà l'Inter del fratello Romelu. Inzaghi conta sul suo recupero, non l'ha inserito in lista UEFA perché non aveva posti liberi, ma un pieno recupero cambierebbe ogni tipo di discorso. Nella stagione 2017-18 per il tecnico Lukaku era un titolare aggiunto, entrato addirittura in concorrenza con Lulic. Simone spera un ritorno su quei livelli, sarebbe un vero e proprio nuovo acquisto.

