Lazio imbattuta con il Borussia Dortmund: che score contro Favre!

La Lazio esce con un punto dal Westfalenstadion e più di qualche rimpianto. La squadra di Inzaghi ha dominato la ripresa, costringendo il Borussia alla difesa nella propria area di rigore. Il pareggio di Dortmund però prolunga la striscia positiva in Champions League, aperta con la vittoria dell'andata. Contro Favre poi i biancocelesti hanno dei numeri incredibili: 4 vittorie e 2 pari in 6 confronti. Il primo incrocio risale alla stagione 2012-13, sedicesimi di Europa League, quando lo svizzero allenava il Borussia Monchengladbach. All'andata finì in parità (3-3), al ritorno la Lazio strapazzò (2-0) i tedeschi. Altro doppio confronto nel girone di Europa League della stagione 2017-18. Doppia sconfitta per Favre, allora tecnico del Nizza (3-1 in Francia, 1-0 all'Olimpico) e biancocelesti che si assicurano il primo posto.

