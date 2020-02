Lazio, Immobile a -2 dal record di gol in campionato: Bologna avvisato

LAZIO, IMMOBILE A -2 DAL RECORD - Influenza alle spalle, l'allarme Ciro Immobile è rientrato prima di subito, Inzaghi avrà il suo bomber per Lazio-Bologna. Un'altra sfida da mettere nel mirino per l'attaccante biancoceleste: qualora 'Ciruzzo' dovesse segnare una doppietta, eguaglierebbe il suo record stagionale di gol in campionato, 29, siglato durante la stagione 2017-2018. Ora è a 27, primo in classifica. Il Bologna è avvisato

