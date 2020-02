Lazio, Immobile goleador... Profumato: Ciro farà da sponsor a One Million

Inebriante per le retroguardie. Profumato e quindi impercettibile ai difensori, che non riescono ad annusare il suo killer instinct. Ciro Immobile cela un segreto di una certa caratura dietro ogni gol, sono i trucchi del mestiere. Che l'hanno portato in cima alla classifica dei capocannonieri di Serie A, della Scarpa D'Oro e... Delle preferenze di Paco Rabanne. Come riporta Il Messaggero, il noto stilista spagnolo ha scelto il bomber della Lazio come testimonial di One Million. Notissimo profumo da uomo diffuso in tutto il mondo. Per effettuare lo shooting fotografico, Immobile sarebbe volato direttamente a Barcellona nel giorno successivo a Lazio - Inter. Qualche scatto e poi via, il rientro a Roma con in tasca delle nuove boccette. Per inebriare le difese ogni attaccante ha i suoi trucchetti.

LAZIO, PARLA VAVRO

LAZIO, STIRAMENTO PER ACERBI (CHE NON MOLLA)

TORNA ALLA HOMEPAGE