Lazio, Immobile come Goku: Ciro mostra sui social la sua onda energetica - VD

Immobile come Goku. L'attaccante della Lazio, rimasto ai box in occasione della sfida di oggi contro la Juventus. ha provato il gusto di vestire i panni del protagonista di DragonBall. In casa con il resto della famiglia, il bomber biancoceleste ha mostrato ai suoi followers di Instagram la propria onda energetica. Pubblicato il video su Instagram, il vincitore dell'ultima Scarpa d'Oro ha spiegato: "Sono sobrio. Ma l'onda energetica è venuta bene".

