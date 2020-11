Lazio, la gioia di Correa: "Carattere e cuore" - FOTO

La zampata vincente di Caicedo al minuto 94 ha regalato alla Lazio un punto preziosissimo permettendo alla squadra di mister Inzaghi di apreggiare contro la Juventus. I meriti dell'attaccante non si possono nascondere così come non si può nascondere che tanto della rete porta anche il nome del Tucu Correa che di fatto ha iniziato e portato avanti l'azione favorendo poi la rete. Così l'argentino ha commentato il match su Instagram: "Carattere e cuore".

