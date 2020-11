Inter, Marotta: "Asl? Intervenga Spadafora, situazione non equa"

Duro sfogo del dirigente sportivo dell'Inter Marotta ai microfoni dell'Ansa in merito al blocco imposto dalle Asl ai calciatori di alcuni club di Serie A che dovevano partire alla volta delle rispettive Nazionali. "C'è un forte rammarico: invoco l'intervento del ministero dello Sport. Questa situazione è iniqua, porta a un'alterazione della regolarita' delle competizioni. E' assurdo che le ASl si comportino in modo diverso da Roma 1 o Roma 2, o da Milano a Firenze. Fermo restando che ci sono i protocolli rigidi e che giustamente tutti dobbiamo rispettarli, c'è la zona d'ombra nella mancanza di centralià di questa gestione: e ogni Asl diventa centrale nella gestione dei club. Diventa ancor più di rilievo il mio allarme di qualche giorno fa, con la richiesta di ridurre gli impegni delle Nazionali". Per ora però a partire sono stati solo i giocatori stranieri.

Serie A, al Napoli basta il gol di Osimhen: Bologna battuto di misura

Roma, positivo al Covid-19 il Primavera Boer: era a Genova con la prima squadra

TORNA ALLA HOMEPAGE