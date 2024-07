Lazio, Immobile ‘dà un taglio’ al passato: ora è pronto a ricominciare - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile è pronto a ricominciare. La stagione che si è appena conclusa non è stata tra le sue migliori, complici anche gli infortuni che non gli hanno reso facile la vita. Il capitano della Lazio, nonostante le voci di mercato, non ha alcun dubbio sul suo futuro e quest’anno vuole ripartire col piglio giusto per mettersi alle spalle critiche e momenti no. L’8 luglio si ritroverà a Formello insieme ai compagni e dopo le presentazioni ufficiali con Baroni, inizierà la preparazione in vista del campionato con l’obiettivo di convincere il nuovo tecnico. L’attaccante, come testimonia la sua ultima storia su Instagram, sa già cosa fare e tanto per cominciare, dopo il cambio di casa, ha dato un taglio netto al passato partendo proprio dalla pettinatura affidandosi al suo Figaro di fiducia.

