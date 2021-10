Lazio, Immobile è a due gol dal mito: già col Marsiglia può fare la storia

IMMOBILE VICINO A PIOLA - Immobile continua la sua personale rincorsa al record storico con la Lazio di Silvio Piola, il più grande marcatore biancocelese con 159 gol. Ciro, dopo la rete su rigore segnata all'Inter, fa un altro passetto e si avvicina ancora: ora è a 157 centri, a solo due lunghezze dalla leggenda laziale. Le prossime due partite, quelle in Europa League contro il Marsiglia e in campionato contro il Verona, potrebbero essere quelle del sorpasso tanto sognato. Bastano due gol a Immobile per entrare per sempre nel mito.

