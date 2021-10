Lazio - Inter, le pagelle dei quotidiani: Felipe al massimo, Sarri incarta Inzaghi

RASSEGNA STAMPA - Emozioni, gol, risse, espulsioni, lacrime, Lazio-Inter è un mix di gioia e tristezza, felicità e amarezza. Tutto condensato tra il pre partita, con l'accoglienza dei tifosi per Inzaghi, e gli attimi successivi al triplice fischio, con il rosso a Luiz Felipe. In mezzo c'è il 3-1 dei biancocelesti al loro ex tecnico, una prova di forza e carattere. Da uomini, come chiedeva Sarri. Vediamo le pagelle dei principali quotidiani sportivi.

Corriere dello Sport: Reina 6,5, Marusic 6,5, Luiz Felipe 7, Patric 7, Hysaj 5,5, Lazzari (21’ st) 6,5, Milinkovic, 7,5, Leiva 6, Cataldi (40’ st) sv, Basic 6,5, Luis Alberto (21’ st) 6,5, Felipe Anderson 8, Akpa Akpro (40’ st) sv, Immobile 7, Pedro 6, Zaccagni (30’ st) 6,5, Sarri 7,5.

Gazzetta dello Sport: Reina 6, Marusic 5,5, Luiz Felipe 4, Patric 6,5, Hysaj 5, Lazzari (21’ st) 6, Milinkovic, 6,5, Leiva 6, Cataldi (40’ st) sv, Basic 6, Luis Alberto (21’ st) 6,5, Felipe Anderson 7,5, Akpa Akpro (40’ st) sv, Immobile 7, Pedro 6, Zaccagni (30’ st) 6,5, Sarri 6,5.

Tuttosport: Reina 6, Marusic 6, Luiz Felipe 6,5, Patric 6,5, Hysaj 5, Lazzari (21’ st) 6, Milinkovic, 6,5, Leiva 6, Cataldi (40’ st) sv, Basic 5,5, Luis Alberto (21’ st) 6,5, Felipe Anderson 7, Akpa Akpro (40’ st) sv, Immobile 6,5, Pedro 6, Zaccagni (30’ st) 6,5, Sarri 7.

La Stampa: Reina 6; Marusic 6, Luiz Felipe 6, Patric 6, Hysaj 5 (21' st Lazzari 6); Milinkovic-Savic 7, Lucas Leiva 6 (40' st Cataldi sv), Basic 6 (21' st Luis Alberto 6,5); Felipe Anderson 7,5 (40' st Akpa Akpro sv), Immobile 7, Pedro 6 (30' st Zaccagni sv). All. Sarri 6

Il Messaggero: Reina 6; Marusic 6, Luiz Felipe 6.5, Patric 7, Hysaj 5 (21' st Lazzari 6.5); Milinkovic 6.5, Leiva 6 (40' st Cataldi ng), Basic 6 (21' st Luis Alberto 6.5); Felipe Anderson 7.5 (40' t Akpa Akpro ng), Immobile 6.5, Pedro 5 (30' st Zaccagni ng). All. Sarri 7.

Il Corriere della Sera: Reina 6; Marusic 5,5, Luiz Felipe 6,5, Patric 7, Hysaj 4 (Lazzari 6,5 12' st); Milinkovic-Savic 6, Leiva 6 (Cataldi sv 40' st), Basic 6 (Luis Alberto 6 12' st); Felipe Anderson 8 (Akpa Apro sv 40' st), Immobile 7, Pedro 6 (Zaccagni sv 30' st). All.: Sarri 6,5

La Nazione: Reina 6; Marusic 5,5, Luiz Felipe 6, Patric 6, Hysaj 5 (Lazzari 6); Milinkovic-Savic 7, Leiva 6 (Cataldi sv), Basic 5,5 (Luis Alberto 5,5); Felipe Anderson 7 (Akpa Akpro), Immobile 6,5, Pedro 6 (Zaccagni sv). All. Sarri 6,5. Voto squadra 6,5

