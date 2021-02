Lazio, Immobile e FIFA21: il bomber chiede aiuto a...Ciccio Graziani - VIDEO

Se c'è una cosa che a Ciro Immobile piace fare quasi quanto segnare reti con la maglia della Lazio quella cosa è giocare alla Playstation soprattutto ora che può godere dell'ultimo gioiellino ovvero la PS5. Il bomber biancoceleste per giocare a FIFA21 però ha chiesto aiuto a mister Ciccio Graziani tramite un video pubblicato sui social: "Dammi qualche consiglio per vincere in modalità multi player e diventare un bomber anche su Fifa! Mi raccomando mister dammi una mano!” . Questa la risposta del mister: "Devi trovare la formazione che fa per te, l'importante è dare le informazioni giuste alla difesa e poi basta fare il furbo, non ti devi affidare solo all’intelligenza artificiale, lo sai!”.

