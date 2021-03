Lazio, Immobile e l'augurio alle sue donne: "Rendete speciale la mia vita" - FOTO

Un pensiero per tutte le donne della sua famiglia. Ciro Immobile non poteva dimenticare di fare una dedica a tutte le donne della sua vita in occasione della "Giornata Internazionale della donna" che si festeggia oggi 8 marzo. Queste le parole del bomber per la moglie Jessica, le figlie Michela e Giorgia e la mamma, che si chiama anch'essa Michela: "Auguri a tutte le donne. Un augurio particolare alle mie che rendono speciale la mia vita".

Lazio, la dedica di Reina per le donne della sua vita: "Vi ammiro, vi rispetto, vi amo" - FOTO

Udinese, Gotti partecipa ad una festa: multato per aver violato le norme anti-Covid

TORNA ALLA HOMEPAGE