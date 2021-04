Lazio, Immobile e le ciabatte "rubate" di Pio e Amedeo: social scatenati - FOTO

Una storia di Immobile che ha scatenato la curiosità sui social. L'attaccante della Lazio ha ricevuto le ciabatte personalizzate di Pio e Amedeo in vista della prima puntata di "Felicissima sera", programma televisivo che sancisce l'esordio alla conduzione della coppia pugliese. Un "gadget speciale" per seguire la trasmissione che Ciro ha immortalato su Instagram: "Siamo già pronti con i miei amici, domani sera. Ciabattina di livello, rubata ovviamente... chissà da quale hotel. In bocca al lupo ragazzi!". Anche la Scarpa d'Oro seguirà dal divano di casa il format in onda su Canale 5.