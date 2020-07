Lazio, Immobile in tripla cifra. Jessica esulta sui social: "Che gol hai fatto" - FT

Ciro Immobile, dopo aver siglato la prima marcatura dei biancocelesti contro l'Hellas Verona, è tornato al gol all'83, mettendo a segno il 33esimo gol in stagione e il centesimo da quanto veste la maglia della Lazio. La moglie Jessica ha esultato sui social, condividendo con i propri followers di Instagram la gioia per il traguardo raggiunto dal marito: "Che gol hai fatto. Bravo amore mio, e sono 33". La compagna del bomber di Torre Annunziata dovrà aggiornare il messaggio. In pieno recupero è arrivato anche il trentaquattresimo sigillo di 'Re Ciro'.

